900 مليار دولار.. ترامب يوقع على مشروع قانون حزمة الإغاثة الخاصة بكورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
بوابة الفجر
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وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، بضغط من النواب على خطة تحفيز جديدة للاقتصاد قيمتها 900 مليار دولار، تمنح إعانات للأسر والشركات الصغيرة المتضررة من كوفيد-19، وفقا لـ"العربية".

كما وقع ترامب قانون تمويل الوكالات الفيدرالية، وهو ما سيمنع حصول إغلاق حكومي، حسب بيان للبيت الأبيض.

وكان الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، حذّر السبت، من "عواقب وخيمة" إذا استمر الرئيس دونالد ترامب في تأخير توقيع خطة التحفيز الاقتصادي، التي أقرّها الكونجرس لمواجهة تبعات كوفيد-19.

وألقى ترامب بظلال الشك على حزمة مساعدات طال انتظارها، فيما يخشى ملايين الأمريكيين خسارة تقديمات ومواجهة الطرد من منازلهم المستأجرة. وطلب من المشرعين زيادة قيمة الشيكات المرسلة إلى الأمريكيين الأكثر ضعفا من 600 إلى 2000 دولار.

تهديد بالفيتو
وكان ترامب قد أثار الاستغراب، الثلاثاء، عندما هدد باستخدام الفيتو ضد خطة التحفيز الاقتصادي المقدّرة بنحو 900 مليار دولار، والتي كان الكونجرس اعتمدها قبل يوم بعد مفاوضات استمرت أشهرا.

وانتقد ترامب الذي سيترك البيت الأبيض بعد أقل من شهر، بشكل خاص مسألة منح شيك بمبلغ 600 دولار لأي فرد يكسب أقل من 75 ألف دولار في السنة أو للزوجين اللذين لا يتجاوز دخلهما 150 ألف دولار سنويا.

وأطلقت هذه الحزمة لمساعدة الشركات والأشخاص الذين يكافحون ليتمكنوا من الاستمرار في ظل تداعيات الأزمة الوبائية.

وفي بيان مسجّل في البيت الأبيض ونشر على تويتر، قال ترامب إنه سيرفض توقيع النص هذا في حال عدم إدخال تعديلات عليه.

وأضاف "أطلب من الكونجرس تعديل هذا القانون وزيادة هذا المبلغ المنخفض بشكل مثير للسخرية والبالغ 600 دولار، إلى 2000 دولار أو 4000 دولار للزوجين".

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