بيان عاجل من وزارة الهجرة بشأن العالقين في الإمارات

طالبت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المواطنين العالقين بدولة الإمارات ممن كانوا يرغبون في التوجه إلى الكويت خلال تلك الفترة، بتفهم الموقف الاستثنائي الذي يمر به العالم، مؤكدة على جهود وزارة الهجرة التي تسعى بكل السبل إلى دعم المواطنين لحين فتح دولة الكويت أبوابها مرة أخرى أمام القادمين إليها، والمقرر له 1 يناير 2021، بحسب ما ذكرت السلطات الكويتية.





وجددت وزيرة الهجرة، في بيان لها، الدعوة للنوادي المصرية والمصريين في دبي وعجمان والشارقة، للتكاتف والمشاركة في مبادرة "خلينا سند لبعض"، بغرض تقديم المساعدة والعون للمصريين العالقين في الإمارات خلال تلك الفترة.





وأكدت الوزيرة على تفعيل غرفة عمليات العالقين عقب إعلان عدد من الدول، من بينها دولة الكويت إغلاق حدودها، ودعت إلى التواصل مع الغرفة في حال وجود أي عقبات أو شكاوي، مؤكدة على استمرارا الوزارة في تقديم كل سبل الدعم والمساعدة لكافة أبناء مصر العالقين، وطلبت منهم التعاون في عبور هذه الأزمة الطارئة وتفهم طبيعة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بأجمعه.





كما أكدت وزيرة الهجرة على أهمية احترام القوانين والنظم والقواعد المطبقة في الدول المضيفة، وعدم الانسياق خلف أي دعوات للتجمهر، موجهة الشكر لدولة الإمارات الشقيق التي يعدها كل مصري بلده الثاني، مشيرة إلى أهمية إظهار الوجه الحضاري المعتاد لأبناء مصر في الخارج.



