حماده طلبة يطالب مصطفى محمد بالتراجع عن قرار رحيله عن الزمالك

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:28 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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طالب حماده طلبة لاعب الزمالك السابق، مهاجم الفارس الأبيض مصطفى محمد بالتراجع عن قرار الرحيل عن القلعة البيضاء في الفترة الحالية لعدم خسارة جماهير الزمالك. 

وقال طلبة فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "يجب على مصطفي محمد أن لا يخسر جماهير الزمالك وأن يؤجل فكرة الإحتراف والأبيض هو من صنع اسمه وانضم إلى المنتخب الوطني عن طريق القلعة البيضاء".

واضاف: "على مصطفي محمد تقديم المزيد لنادي الزمالك وأن يقدم كل شييء لديه للنادي أولا ثم التفكير فى ملف الإحتراف".

ويلتقي الزمالك مع سموحة السكندري اليوم في إطار الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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