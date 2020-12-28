ظافر عابدين: تجربتي في مسلسل "عروس بيروت" رائعة وفريدة من نوعها،

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:32 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان ظافر عابدين أن تجربته في مسلسل  "عروس بيروت" رائعة وفريدة من نوعها، وسعدت جدا بتقديمه ولاقى نجاحا كبيرا جدا منذ عرض أولى حلقاته، وعلى مدار ما يقرب من 90 حلقة في الجزء الأول وجدت أنه تجربة تستحق الاستمرار خاصة أن الجمهور طالب بذلك.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن ردود الفعل كانت مشجعة وأكثر من رائعة، لأن العمل يحمل كافة عوامل النجاح، وقد تخطى الحدود الجغرافية للبنان، وانتشر في كافة أرجاء الوطن العربي، ونجاحه حقيقي فاق كل توقعاتنا، سواء من حيث المشاهدة أو التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فكان "ترند" في عدد من الدول العربية.

وأصبحت حلقات المسلسل طوال عرضه الأكثر تداولاً في عدد كبير من بلدان الوطن العربي، وهو أمر أسعدنا جميعا وجعلنا متشبعين بالحماس لاستكمال الجزء الثاني، رغم كل الظروف، حيث إن نسب المشاهدة التي حققتها حلقات المسلسل كانت مدهشة ومشجعة جدا.

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