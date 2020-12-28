عصام مرعي: مصطفى محمد أفضل مهاجم في مصر بسبب الزمالك









أبدى عصام مرعي لاعب الزمالك السابق اندهاشه من قرار مصطفى محمد بالرحيل عن القلعة البيضاء رغم إحتياج الفريق لخدماته.





وقال مرعي فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "يجب على اللاعب الاستمرار مع الزمالك وعدم الاستعجال حتى يحصد بطولات مع النادي ويرفع من قيمته السوقية واللاعب ليس لديه الخبرات لحسم أموره".





واضاف: "مصطفى محمد افضل مهاجم فى مصر بفضل نادي الزمالك وكنت اتوقع رد الجميل من اللاعب للقلعة البيضاء ومن الممكن أن لا يتألق مع الفريق الفرنسي".



