عصام مرعي: مصطفى محمد أفضل مهاجم في مصر بسبب الزمالك

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
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أبدى عصام مرعي لاعب الزمالك السابق اندهاشه من قرار مصطفى محمد بالرحيل عن القلعة البيضاء رغم إحتياج الفريق لخدماته.

وقال مرعي فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "يجب على اللاعب الاستمرار مع الزمالك وعدم الاستعجال حتى يحصد بطولات مع النادي ويرفع من قيمته السوقية واللاعب ليس لديه الخبرات لحسم أموره".

واضاف: "مصطفى محمد افضل مهاجم فى مصر بفضل نادي الزمالك وكنت اتوقع رد الجميل من اللاعب للقلعة البيضاء ومن الممكن أن لا يتألق مع الفريق الفرنسي".

ويلتقي الزمالك مع سموحة السكندري اليوم في إطار الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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