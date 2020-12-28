اتحاد جدة يكشف موقفه من التعاقد مع حجازي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:55 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي بإسم نادي اتحاد جدة السعودي، عن موقف ناديه من التعاقد مع أحمد حجازي بشكل نهائي، خاصة وأن اللاعب معار في الوقت الحالي للعميد من نادي ويست بروميتش البيون الإنجليزي.

وأكد دياب في تصريحات تلفزيونية لبرنامج نمبر وان، أن نادي اتحاد جدة يرغب في التعاقد مع أحمد حجازي بشكل نهائي من نادي ويست بروميتش البيون.

وأشار إلى أن أحمد حجازي يعد مكسبًا كبيرًا للفريق، نظرًا للنتائج التي حققها الفريق هذا الموسم في مسابقة دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين بتواجده.

واختتم، "نرغب فى إنهاء المفاوضات مع نادي ويست بروميتش البيون بشكل نهائي، فى ظل وجود رغبة من جانب النادي فى تواجد اللاعب خلال الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن اتحاد جدة تحسن دفاعه بشكل كبير بعد قدوم أحمد حجازي في انتقالات الصيف الماضي، ولقي اشادات كثيرة وحفاوة شديدة من جماهير العميد.

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