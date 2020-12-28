الإعلان التشويقي لأغنية "طبل" الجديدة للهضبة يحصد مشاهدات مرتقع

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:58 ص
بوابة الفجر
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طرح الهضبة عمرو دياب برومو أغنيته "طبل" وهي سادس أغنيات ألبومه الجديد " يا أنا يالا".

وحصد البرومو مشاهدات مرتقعة فيما تسابق معجبو الهضبة لكتابة التعليقات عبر قناة عمرو دياب بيوتيوب.

الاغنية من كلمات أيمن بهجت قمر ، لحن عزيز الشافعي ، توزيع توما، ديجيتال ماستر وميكساج أمير محروس

وكان الهضبة قد طرح صباح اليوم أغنية "يادلعو" خامس أغنيات ألبومه، وهي من كلمات: تركي آل الشيخ وألحان: سهم وتوزيع: عادل حقي ، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس 

وكان الهضبة قد طرح في وقت سابق أمس أغنية "وأنا معاك" من كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي، و"بتهزر" وهي ثاني أغنيات ألبومه من كلمات بهاء الدين محمد وألحان شريف الغندور وتوزيع رامي سمير، وأغنية "من العشم" وهي من كلمات تركي آل الشيخ، لحن تامر عاشور، توزيع نادر حمدي ، ميكس وماستر أمير محروس، كما طرح أول أمس أغنية "فاكرني ياحب" وهي أول أغنيات الألبوم من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي لأحمد عادل.

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