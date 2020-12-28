ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:54 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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تنطلق اليوم الاثنين منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " حيث يواجه نادي استون فيلا نظيره نادي تشيلسي.

بينما يحل نادي مانشستر سيتي ضيفا على نادي إيفرتون فى ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول. 

وجاءت قائمة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي كالتالي:
محمد صلاح لاعب ليفربول 13 هدف
هيونج مين سون لاعب توتنهام هوتسبير 11 هدف
جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 11 هدف
كالفرت لوين لاعب إيفرتون 11 هدف
باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد 10 أهداف
برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد 10 أهداف
هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير 9 أهداف
كالوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد 8 أهداف

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