سمية الخشاب تحتفل بالكريسماس

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:32 ص
بوابة الفجر
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احتفلت الفنانة سمية الخشاب، بالكريسماس، حيث ظهرت في أحدث صورة لها بجوار شجرة عيد الميلاد.

ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيها الذين بادروا بتهنئتها بالعام الجديد متمنين لها التوفيق.

يذكر أن سمية الخشاب، نشرت مؤخرًا فيديو لها أثناء رقصها عقب الحكم بنفقة تصل لـ270 ألف جنيه من زوجها السابق أحمد سعد وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت الفنانة سمية الخشاب فرجتها في الفيديو بوصلة الرقص.

وكانت قد قدمت الفنانة سمية الخشاب أوراق للمحكمة تثبت حقها في النفقة من طليقها أحمد سعد، وتم الحكم عليه أمس في محكمة الأسرة بالإسكندرية بنتفقة تبلغ 270 ألف جنيه.

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