اتحرجت من سؤال المذيع.. رانيا يوسف تعلق على  تصريحاتها المثيرة للجدل

كشفت الفنانة رانيا يوسف، في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي تفاصيل تصريحاتها المثيرة للجدل مؤخرًا.





وقالت إن اللقاء لم يُعرض بعد حتى تتم مشاهدة سياق التصريح، مؤكدة أنها تعرضت للإحراج من سؤال مذيع البرنامج.





وأضافت أن فعلها أنها قامت بتحويل الموضوع إلى "هزار" حتى تخفّف من حدة "السؤال المحرج" وتستكمل اللقاء.





وتسائلت في دهشة إيه الإجابة اللي المفروض أجاوب بيها؟ يا ريت اللي عنده إجابة نموذجية كان يبعت لي".





وعبرت عن دهشتها الشديدة قائلة: "الناس ما صدقت عملت منها ضجة، وأنا مندهشة جدا من كم الفراغ".