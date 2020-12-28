موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا اليوم بالبريميرليج

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:27 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الاثنين نادي تشيلسي نظيره نادي استون فيلا ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة. 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

ويدخل نادي تشيلسي المباراة بعد الخسارة فى ديربي لندن الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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