سيراميكا كليوباترا : أغلقنا ملف بيراميدز.. ونستعد الآن لمباراة سموحة









أكد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أن فريقه أغلق ملف مباراة بيراميدز وبدأ في التركيز للمباراة القادمة أمام سموحة ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.





وقال البطاوي عبر برنامج الماتش، مع هاني حتحوت، على شاشة صدى البلد: "لدينا أفضل من ذلك، ولكن هذه هي كرة القدم"

وتابع: يوم موفقين واخر لا، اغلقنا الصفحة ونفكر فيما هو قادم"

واردف: لاعبو سيراميكا بذلوا جهد كبير للغاية، كل الشكر لهم"

واستكمل: بالتاكيد غياب اي لاعب يربك حسابات الجهاز الفني، صالح جمعة كان معنا في المعسكر على امل اللحاق بالمباراة، ولكن لم يتمكن من ذلك، ولدينا ثقة كبيرة في كل اللاعبين"

واكد: صالح جمعة سيلحق بمباراة سموحة باذن الله.