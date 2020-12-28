موعد مباراة توتنهام المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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انتهت مواجهة توتنهام أمام مضيفه وولفرهامبتون واندررز بهدف لهدف، في المواجهة التي شهدها ملعب "مولينوكس" في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم الفرنسي تانجي ندومبيلي لتوتهام في الدقيقة الأولى، وتعادل روميان سايس في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد السبيرز للنقطة 26 في المركز الخامس، كما ارتفع رصيد الولفز للنقطة 21 في المركز الحادي عشر.

وسوف يواجه توتنهام مضيفه فولهام في الجولة المقبلة، مساء الأربعاء القادم 30 ديسمبر الجاري.

وتذاع المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة رينتش.

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