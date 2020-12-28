دراسات: للموسيقى فوائد في التعلم والعمل

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:59 ص
وكالات
Advertisements

أظهرت الدراسات أن استماع الفرد إلى الموسيقى يشعره بالسعادة، ويساعده على تنظيم عواطفه، كما يساعد على الاسترخاء، ليس هذا فحسب بل لها دور كبير في عملية التعلم للطلاب، وأداء العمل بشكل أفضل بالنسبة للموظفين.

وتوصلت دراسة، مؤخرا، إلى أن الموسيقى المبهجة قد تؤثر إيجابيا على التفكير الإبداعي أثناء العمل أو حل مشاكل، وذلك من خلال تجربة شملت نحو 155 طالبا متطوعا سمعوا مقطوعات موسيقية مختلفة أثناء إنجازهم لاختبار يتطلب الابتكار.

وتشير الدراسة التي أجريت في هولندا إلى أن الاستماع إلى موسيقى مبهجة أثناء العمل قد يحفز طريقة مغايرة من التفكير متصلة بالابتكار وحل المشكلات. وخلص الباحثون إلى أن الموسيقى الكلاسيكية التي تتسم بالإيجابية والحيوية مثل مقطوعات ألفها الملحن الإيطالي الشهير "أنطونيو فيفالدي" يمكنها على الأرجح تحفيز التفكير الإبداعي.

أخبار تهمك

تعرف على إجمالي تكلفة صفقة سيرينو في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل مثيرة.. إصابة 8 لاعبين في الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

منذ حوالي 6 ساعات

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع سيرينو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

كلوب : هذا هو اللاعب رقم واحد في تسجيل ركلات الجزاء داخل ليفربول

منذ أقل من ساعتين

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل عرض سانت ايتيان لضم بلدوزر الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ميسي يعلن الحالة الوحيدة التي سيغادر فيها برشلونة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

زيدان يتحسر على نجم ريال مدريد السابق

منذ ساعة و 10 دقيقة

زيدان يحسم موقفه من بديل رودريجو في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد في الدوري

منذ ساعة و 11 دقيقة

متحدث الحكومة يعلن غلق المساجد في هذه الحالة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف عن قراراتها بشأن احتفالات رأس السنة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ميسي يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:28 ص

عاجل| الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

08:58 م

عاجل.. ميسي يعلن الحالة الوحيدة التي سيغادر فيها برشلونة

11:53 م

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

10:31 ص

الأهلي يستقر على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع سيرينو

08:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار التحالف السرى بين المخابرات المغربية والموساد الإسرائيلى