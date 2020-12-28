دراسات: للموسيقى فوائد في التعلم والعمل





أظهرت الدراسات أن استماع الفرد إلى الموسيقى يشعره بالسعادة، ويساعده على تنظيم عواطفه، كما يساعد على الاسترخاء، ليس هذا فحسب بل لها دور كبير في عملية التعلم للطلاب، وأداء العمل بشكل أفضل بالنسبة للموظفين.





وتوصلت دراسة، مؤخرا، إلى أن الموسيقى المبهجة قد تؤثر إيجابيا على التفكير الإبداعي أثناء العمل أو حل مشاكل، وذلك من خلال تجربة شملت نحو 155 طالبا متطوعا سمعوا مقطوعات موسيقية مختلفة أثناء إنجازهم لاختبار يتطلب الابتكار.



