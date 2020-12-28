ظافر عابدين: دوري في "العنكبوت" مختلف تماما

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:41 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان ظافر عابدين، أن فيلم "العنكبوت" مهم جدا ويندرج تحت مسمى الأفلام الضخمة فنيا وإنتاجيا، وهو من بطولة أحمد السقا ومنى زكي ومحمد لطفي وأحمد فؤاد سليم وزكي فطين عبدالوهاب، ويسرا اللوزي وريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال. 
وأضاف في تصريحات صحفية، "أقدم دورا مختلفا للغاية عن الأعمال التي جسدتها من قبل والدور بعيدًا عن الرومانسية، حيث إنني أجسد شخصية رجل يدعى "ضرغام" يسيطر عليه طابع الغمو.
وأوضح أن شخصيته يظهر لديها جانب حب كبير، وأراهن على هذا العمل حيث سيري الجمهور عملا جديدا من حيث الموضوع وطريقة التناول وظهور الأبطال أيضا.

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