موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز













أهدر ليفربول نقطتين ثمينتين في صراع صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن تعادل مع ضيفه وست بروميتش ألبيون بهدف لهدف، في لقاء الجولة 15، والذي أقيم بملعب أنفيلد.





تقدم ساديو ماني للريدز في الدقيقة 12 بينما تعادل سيمي أجايي في الدقيقة 82 لويست بروميتش.





بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 32 ويظل في صدراة الترتيب، بينما ارتفع رصيد وست بروميتش للنقطة 8 في المركز التاسع عشر.





وسيواجه ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد، في الجولة 16 يوم الاربعاء 30 ديسمبر، بملعب سان جيمس بارك.



