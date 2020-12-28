"الأوقاف" تكشف حقيقة إعادة إغلاق المساجد مع زيادة إصابات كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:18 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف، إن الوزارة قامت بوقف إقامة أي مناسبات أو دروس بالمساجد وقصرت العمل في المساجد، على إقامة الصلاة، فيما لا يزيد عن 10 دقائق لتقليل أنتشار فيروس كورونا.

وتابع "طايع"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن وزارة الأوقاف قامت بإلغاء جميع على المناسبات التي كانت تقام في المساجد في العزاء وخلافه، مشيرًا إلى أن الوزارة تؤكد دائمًا على إغلاق دورات المياه بشكل تام.

وحول إمكانية إغلاق المساجد بسبب زيادة إصابات كورونا، قال رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف، إن المساجد حتى الآن أمنة وسالمة إن شاء الله، في ظل تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل المساجد بشكل صارم.

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