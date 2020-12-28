متحدث الوزراء يكشف لأول مرة أسباب تعطل وصول اللقاح الصيني لمصر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:17 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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كشف المستشار نادر سعد، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، عن أسباب تعطل وصول النصف مليون جرعة من لقاح " ساينو فارم " الصيني، قائلاً:" تعطل وصول اللقاح يعود لأسباب لا تخص مصر وحدها، بل أسباب لوجستية تخص الشركة الصينية، لأنها تنتظر أن تعلن دولة الصين عن خطتها القومية أولًا حول القاح حتى يكون بوسع الشركة الصينية القيام بعملية التوريد".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن النصف مليون جرعة المنتظرة من اللقاح الصيني ستصل خلال أيام قائلا: " ستصل خلال أيام وفور وصول الكمية ستعلن وزارة الصحة خطتها وجدولها لتوزيع اللقاحات".

وكشف أن الحكومة لاتعمل فقط على اللقاح الصيني فقط بل على ثلاث شركات مختلفة يأتي الصيني في مقدمتها ويليه استرازينيكا البريطاني والثالث فايزر الامريكي كشافًا أن هناك مفاوضات تجرى حاليًا مع الثلاث شركات قائلا: "المفاوضات جارية حتى الوصول لاتفاق نهائي يحدد الكميات والية التوريد سيتم الاعلان عنه فورًا".

لكن سعد قال:" المتاح حاليًا هو النصف مليون جرعة التي ستصل من اللقاح الصيني خلال ايام وفور ذلك ستعلن الصحة جدولها لتوزيع اللقاح والفئات التي ستحصل عليها وهي مرحلة اولى ويتبعها مراحل أخرى "

وولفت إلى أن التفاوض مع الشركات مباشر مع الحكومة بعيدًا عن جافي التي إستطاعت تأمين نحو 20% من حصة الشعب المصري بما يقدر بنحو 20 مليون جرعة سنحصل عليها من تحالف " جافي " قائلا: " التفاوض مباشر بين الحكومة والشركات بخلاف الحصة التي حصلنا عليها عبر تحالف " جافي " لكون الاخيرة تتأخر قليلًا في توفير الحصص فأول توريد متوقع منها سيصل في مايو 2021 كما هو متوقع ولذلك لجات الحكومة للتفاوض المباشر مع الشركات بالاضافة لحصة التحالف ".

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