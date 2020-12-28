اتحاد جدة يكشف حقيقة دخوله في مفاوضات مع نجمي الزمالك
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:31 ص
أمل الحلفاوي
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انتشرت أخبار خلال الآونة الأخيرة عن رغبة نادي اتحاد جدة في التعاقد مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي.
وأكد أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي باسم نادي اتحاد جدة السعودي، أن تحديد الأجانب المطلوب التعاقد معهم يتم من خلال الجهاز الفني للفريق.
وأشار أحمد صادق دياب في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، إلى أن اتحاد جدة في الوقت الحالي، لا يفكر في التعاقد مع أي لاعب في الدوري المصري.
وشدد على أنه لاتوجد أي نية للتعاقد مع ثنائي القلعة البيضاء، سواء أشرف بن شرقي أو فرجاني ساسي.