"التعليم العالي" تحذر من استخدام المضادات الحيوية في علاج كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:44 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم التعليم العالي، إن ما يتردد عن أن هناك مضادات حيوية فعالية ضد فيروس كورونا غير صحيح، محذرًا من الاستماع لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "عبد الغفار" خلال لقائه مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن المضادات الحيوية ليست لها أي فعالية ضد فيروس كورونا، مؤكدًا أنه يجب تناول البروتوكول العلاجي بإشراف طبي.

وأشار إلى تم تخصيص 25 مستشفى جامعي لزيادة السعة الاستيعابية في المستشفيات لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى العزل داخل المستشفى.

وتابع أنه تم توفير 2377 سريرا في الأقسام الداخلية في المستشفيات لمرضى كورونا أصحاب الأعراض الشديدة والحرجة أو أصحاب الأمراض المزمنة والذين يحتاجون إلى العزل داخل المستشفى.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد في الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على إجمالي تكلفة صفقة سيرينو في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ميسي يعلن الحالة الوحيدة التي سيغادر فيها برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستقر على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع سيرينو

منذ حوالي 12 ساعة

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف عن قراراتها بشأن احتفالات رأس السنة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز: رمضان صبحي يعاني من التنمر من قبل فئة معينة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ميسي يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

قرار عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات الإعدادية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- إصابة خماسي الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من وزارة الهجرة بشأن العالقين في الإمارات

منذ حوالي 5 ساعات

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ حوالي 22 ساعة

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:44 ص

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

01:29 ص

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

10:31 ص

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

08:58 م

عاجل| الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

12:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار التحالف السرى بين المخابرات المغربية والموساد الإسرائيلى