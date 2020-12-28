"التعليم العالي" تحذر من استخدام المضادات الحيوية في علاج كورونا

Advertisements

قال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم التعليم العالي، إن ما يتردد عن أن هناك مضادات حيوية فعالية ضد فيروس كورونا غير صحيح، محذرًا من الاستماع لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف "عبد الغفار" خلال لقائه مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن المضادات الحيوية ليست لها أي فعالية ضد فيروس كورونا، مؤكدًا أنه يجب تناول البروتوكول العلاجي بإشراف طبي.



وأشار إلى تم تخصيص 25 مستشفى جامعي لزيادة السعة الاستيعابية في المستشفيات لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى العزل داخل المستشفى.



وتابع أنه تم توفير 2377 سريرا في الأقسام الداخلية في المستشفيات لمرضى كورونا أصحاب الأعراض الشديدة والحرجة أو أصحاب الأمراض المزمنة والذين يحتاجون إلى العزل داخل المستشفى.