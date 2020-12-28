جامعة القاهرة: حساب الترم الدراسي لأي طالب يصاب بكورونا (فيديو)

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:20 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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علق الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، على استغاثة طالبة بعد إصابتها بفيروس كورونا، قائلا: "هذه الطالبة كان لابد أن تقوم بإجراء مسحة، للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا بشكل دقيق، ومن ثم علاجها في مستشفيات الجامعة". 

وتابع "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن الجامعة تقوم بإجراء الكشف على الطلاب قبل الدخول على الجامعة من خلال كواشف حرارية، بحيث إذا تم اكتشاف ارتفاع في درجة حرارة أي طالب، يتم متابعته بشكل دقيق.

ولفت إلى أن الطالب الذي يثبت إصابته بفيروس كورونا، يكون غيابه عن الامتحانات بعذر، ويحسب له الترم الدراسي بشكل فوري، لأن غيابه ناتج عن ظرف طارئ، مشيرًا إلى أن الطالب الذي ليس لديه قدرة مالية على إجراء الكشف الطبي للتأكد من المسج الطبي، عليه أن يتوجه إلى مستشفى الطالب على الفور، خاصة أن الجامعة مسؤولة عن كل ما بها سواء اعضاء هيئة تدريس او طلاب.

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كورونا جامعة القاهرة الامتحانات

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