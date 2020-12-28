الحكومة: لن يتم تطبيق غرامة الـ50 جنيه على مخالفي ارتداء الكمامة في هذه الحالة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:16 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أوضح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل القرارات التي أعلنت عنها لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بشأن احتفالات رأس السنة، وفرض غرامات فورية على من لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" أن هناك جهات الضبطية القضائية التي ستتولى فرض تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية.

وتابع "ليس هناك إلزام على المواطن الذي يسير في الشارع بارتداء الكمامة، ولكن تطبيق الغرامة سيكون على المواطنين الذين لا يرتدون الكمامة في المصالح الحكومية أو المواصلات العامة أو الخاصة".

وأكد أنه سيتم حظر إقامة أي مظاهر احتفالية سواء في فندق أو نادي أو ساحة مفتوحة ليلة رأس السنة، مشيرًا إلى انه سيتم توقيع غرامة على أي من المطاعم أو الكافيهات التي تخالف الإجراءات الاحترازية أو إقامة حفل في رأس السنة.

وأوضح أن العقوبة الفورية تصل إلى 4 آلاف جنيه بالإضافة إلى الغلق الإداري لمدة أسبوع، وفي حالة قام بتكرار أي مخالفة يتم تغريمه مرة أخرى ومضاعفة مدة الغلق.

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