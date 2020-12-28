زيدان يتحسر على نجم ريال مدريد السابق

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني يشعر بالحسرة على رحيل أحد نجوم الفريق الملكي السابق.
وأفاد موقع ديفنسا سنترال الإسباني بأن زيدان يتحسر على تخلي ريال مدريد عن مواطنه ثيو هيرنانديز لصالح ميلان الإيطالي.
وألمح الموقع الإسباني أن ثيو هرنانديز كان قد انتقل من ريال مدريد إلى صفوف ميلان في صيف 2019 مقابل 20 مليون يورو.
وأكد الموقع الإسباني أن زيدان أبلغ أعضاء جهاز ريال مدريد الفني منذ عدة أيام أن ثيو هرنانديز يقدم آداء رائعا مع ميلان مشيرًا إلى أن المدير الفني الفرنسي أخبر جهازه الفني أنه لم يتوقع أن يقدم ثيو هرنانديز هذا المستوى العالي بناء على الآداء الذي قدمه خلال فترة إعارته.
وأوضح الموقع الإسباني أن زيدان لم يكن ليتخلى عن هيرنانديز إذا نضج بهذه الصورة مع ريال مدريد وكان سيحتفظ به بالإضافة إلى فيرلاند ميندي.
وأشار الموقع الإسباني إلى أن مسئولي ريال مدريد لم يتوقفوا عن متابعة هيرنانديز في الدوري الإيطالي ولن يكون غريبًا إذا حاول الملكي استعادته كما فعل مع داني كارفاخال وماريانو دياز وغيرهم.

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