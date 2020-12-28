موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد في الدوري

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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 يخوض فريق الأهلي مواجهة قوية ضد نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم الاثنين، الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي مباراة اليوم وفي جعبته 6 نقاط جمعهم من انتصارين متتاليين على مصر المقاصة وغزل المحلة بنتيجة 3-1، 3-0 على الترتيب، بينما جمع الاتحاد السكندري 4 نقاط من فوز على بيراميدز 2-1، وتعادل 1-1 مع سموحة.

ويغيب عن الأهلي في مباراة الاتحاد السكندري عدد من اللاعبين الأساسيين أبرزهم، عمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، ورامي ربيعة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بالإضافة لناصر ماهر والذي خضع لعملية جراحية مؤخرًا في الكتف، وجونيور أجايي المصاب في الوتر الوحشي.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مباراة الاتحاد بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوى
خط الدفاع: محمد هانى، بدر بانون، أيمن أشرف، على معلول
خط الوسط: حمدى فتحى، أليو ديانج، أكرم توفيق 
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، كهربا، محمد شريف

يمكنكم متابعة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس الفضائية الناقل الرسمي لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي.

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