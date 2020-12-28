بعد قرارات الحكومة.. أديب يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء (فيديو)

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:37 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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طالب الإعلامي عمرو أديب، بتشديد إجراءات الرقابة على المطاعم والفنادق ومدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية، معلقا: "أنا عايز حد يراقب اللي بيراقب".

ووجه "أديب"، خلال برنامج " الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، رسالة إلى رئيس الوزراء، قائلا: "انزل شوف اللي بيحصل في مقاهي وكافيهات التجمع، والزمالك، و6 أكتوبر، إحنا عايزين نراقب على اللي بيراقب لأن اللي بيراقب ساعات بيكون حنين".

وأضاف مخاطبا رئيس الوزراء، "كن حاسما وحازما"، لافتا إلى أن ما تفعله الدولة المصرية شيىء جبار حيث أنها احافظ على صحة المواطنين، ولم توقف عجلة الاقتصاد، متابعا: "لا أعول على وعي المصريين.. انتحر في دماغي".

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