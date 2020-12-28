باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:56 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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يلتقي فريق الزمالك مع مضيفه سموحة مساء اليوم الاثنين، الموافق 28 ديسمبر الجاري، على استاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.

ويعاني الزمالك العديد من الغيابات بين صفوفه أبرزهم، طارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ومصطفى محمد واشتكى من إصابة في الظهر، ومحمد عبد الشافي الذي يغيب منذ عدة أشهر بعد اجرائه عملية جراحية لتثبيت عظمة الترقوة.

بينما شهدت قائمة الزمالك لمباراة سموحة عودة الدولي التونسي حمزة المثلوثي بعد غيابه عن مباراة بيراميدز، كما تواجد في القائمة فرجاني ساسي رغم تعرضه لكدمة في القدم خلال مران فريقه يوم الجمعة الماضي.

ومن المتوقع أن يبدأ جايمي باتشيكو مباراة سموحة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: حازم إمام ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح
خط الوسط: إسلام جابر وفرجاني ساسي، وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وأحمد سيد زيزو
خط الهجوم: حميد أحداد.

يذكر أن الزمالك فاز في مباراة الجولة الأولى ضد المقاولون العرب بنتيجة 2-1 وتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بنتيجة 1-1، ولديه 4 نقاط ويحتل المركز التاسع، بينما تعادل سموحة مع الاتحاد السكندري وغزل المحلة بنتيجة 1-1، وفاز على وادي دجلة 2-1.

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