وزير الاتصالات يكشف موعد إطلاق 30 خدمة رقمية جديدة

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كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن الموعد المقرر لإطلاق 30 خدمة رقمية ضمن الموجة الثانية لخدمات مصر الرقمية في نهاية يناير من عام 2021.



وأضاف "طلعت" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" أن الموجة الأولى بدأت بـ35 خدمة متعلقة بتجديد رخص المركبات والقيادة وبطاقات التموين وخدمات التوثيق ورفع القضايا الكترونيا وهي خدمات يستفيد منها المحامون.



وأشار إلى أن هذه الخدمات تقدم من خلال مجموعة من المنافذ تناسب جميع أطياف المواطنين من خلال المنصة أو مكاتب البريد التي تصل إلى 150 مكتب بريد تقدم خدمات مصر الرقمية.



وأوضح أن من لا يريد التعامل مع الموقع الالكتروني أو مكاتب البريد يمكنه الاتصال عبر الخط الساخن 15999 الذي يقدم نفس الخدمات الرقمية.