رئيس القطاع الديني: لأول مرة "امرأة" تتولى منصب رئيس مكتب الوزير (فيديو)

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عقب الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على تصعيد 10 سيدات في مناصب قيادية بوزارة الأوقاف، قائلًا: "هناك هيكل تنظيمي جديد للوزارة أقر في الجهاز المركزي للإدارة، وقام وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة بتفعيل هذا القرار، وكان من أول أولياته أن يكون هناك10 وجوه من السيدات بتقدم القيادات"



وتابع "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الاحد، أن أكبر منصب قيادي في وزارة الأوقاف هو رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وهذا المنصب لأول مرة تحتله سيدة، لافتَا إلى أن هناك 10 قيادات في الوزارة من السيدات ما بين وكيل وزارة، ومدير عام.



ولفت إلى أن وزارة الاوقاف لديها الكثير من السيدات في القطاع الديني، وهناك سيدة تتولى منصب مدير عام الملكية، والقطاع الديني به سيدات ان تحتل منصب مديري عموم، خلاف وجود قيادات وسطى.

