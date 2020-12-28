عبد الله مشرف يكشف حقيقة مرضه

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
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رد الفنان عبد الله مشرف، على  الشائعات التى يتم تداولها على السوشيال ميديا عن حالته الصحية، حيت وجه نقدًا حادًا للسوشيال ميديا التي روجت أخبارًا عنه مكذوبة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن شائعات السوشيال ميديا لا أساس لها من الصحة: مضيفًا: "كل يوم بيموتوا عادل إمام وغيره وغيره".

كان الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، كشف تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الله مشرف وهو أنه خرج من المستشفى منذ ساعة فقط"

وأضاف من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء في حلقة خاصة من برنامج "المساء مع قصواء"، أنه اتطمئن على حالته الصحية عقب خروجه من المستشفى.

وكان الفنان عبد الله مشرف قد أصيب بوعكة صحية خلال الأيام الماضية، وانتشرت شائعات حول إصابته بكورونا ولكن أكد أشرف ذكي أنها لم تكن كورونا.


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