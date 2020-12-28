عبد الله مشرف يكشف حقيقة مرضه

رد الفنان عبد الله مشرف، على الشائعات التى يتم تداولها على السوشيال ميديا عن حالته الصحية، حيت وجه نقدًا حادًا للسوشيال ميديا التي روجت أخبارًا عنه مكذوبة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن شائعات السوشيال ميديا لا أساس لها من الصحة: مضيفًا: "كل يوم بيموتوا عادل إمام وغيره وغيره".



