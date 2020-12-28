كبار العلماء توضح حكم عدم ارتداء الكمامة

Advertisements

قال الدكتور علي خليل، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، إنه يجب على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أوصى بها الأطباء من أجل الوقاية من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الالتزام يؤدي إلى المحافظة على حياة الإنسان وعلى غيره.



وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويذاع على قناة "صدى البلد"، أن الخطرالحقيقي لفيروس كورونا هو سرعة انتشاره وشدة تأثيره.



وأردف: "واجب على كل إنسان ظهر عليه أعراض كورونا أن يعزل نفسه في المنزل، مطالبًا بتجنب المصافحة بالأيدي والمعانقة "والتقبيل والأحضان، لا سيما أن هذا منهي عنه شرعه لأنه يؤدي بالإنسان للتهلكة.



وأضاف أنه يجب على المسلمين التباعد خلال صلاة الجماعة للوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى أهمية صلاة السنن في المنازل لمنع التزاحم في المساجد، ويصلون الصلاوات المكتوبة فقط في المساجد.



وأكد الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، أن الاحتياط من فيروس كورونا واجب شرعي، أقرته هيئة كبار العلماء، ويجب الالتزام به بشكل محكم مقنن، لأن الخروج عنه ذنب يعاقب عليه المرء أمام الله.



واختتم كلامه أن المواد الكحولية المعدة للتعقيم والتطهير طاهرة، واستعمالها حلال، وواجب في مثل هذه الظروف، مؤكدًا أن الخمرة إذا تحولت إلى خل تصبح طاهرة ويجوز استعمالها شرعًا

