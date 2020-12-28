كلوب : هذا هو اللاعب رقم واحد في تسجيل ركلات الجزاء داخل ليفربول

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:31 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي أن جيمس ميلنر نجم الفريق الإنجليزي هو المسئول الأول عن تسديد ركلات الجزاء يليه الدولي المصري محمد صلاح.
وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية :"جيمس ميلنر هو رقم واحد في تسديد ركلات الجزاء وعندما لا يلعب جيمس يكون صلاح المسئول عن التنفيذ لكن عندما يكون ميلنر في الملعب يمكنه أن يقرر هذا الأمر".
وأضاف: "هذا هو الحال دائمًا لكن يمكن التغيير إذا كان المسئول عن التنفيذ لا يشعر بنسبة 100% أو أن شخصًا سجل هدفين بالفعل في المباراة".
وتابع:"في معظم الأوقات، لم يكن ميلنر موجودًا في الملعب لكن في إحدى الركلات كان موجودًا ومنحها لصلاح".
واختتم كلوب تصريحاته قائلاً: "بالنسبة لي، من المهم فقط أن تنتهي الكرة داخل الشبكة، بعد أن يسدد أي لاعب في فريقي، لذا نجح ميلنر وصلاح في تسجيل عدد رائع من ركلات الجزاء لنا وهذا جيد بالنسبة لي".

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