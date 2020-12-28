قائمة حرس الحدود استعدادًا لمواجهة سبورتنج

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يستضيف ملعب أفريكانو ببرج العرب اليوم الأثنين مباراة سبورتنج وحرس الحدود التي تقام في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرًا ضمن منافسات الجولة السادسة لمجموعة بحري من الدوري المصري الممتاز ب.



وقد أعلن محمد حليم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود عن قائمة الفريق أستعدادًا للقاء اليوم وقد ضمت القائمة 20 لاعبًا جاءت أسمائهم كالتالي:



حراسة المرمى: محمد فوزي _ علي فرج.



الدفاع: جهاد جنيدي _ خالد سامي _ محمد أحمد عبد الله _ عبد الله جمعة _ محمود جمعة.



الوسط: محمود عبده _ مؤمن إبراهيم _ غريب ياسر _ حسن يوسف _ وليد عادل _ أحمد قطاوي _ فيلكس _ الصاوى مصطفى _ حامد خالد.



الهجوم: أحمد حسني _ محمود أبو جودة _ أحمد سالم _ مصطفى زيكو.



ويحتل حرس الحدود المركز الخامس برصيد ثمن نقاط بينما يتواجد سبورتنج في المركز السادس برصيد ثمن نقاط أيضًا.