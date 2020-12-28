عاجل| الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:28 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
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كشف الإعلامي محمد فاروق، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم الأوروجواياني سيرينو.

وقال فاروق فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الأهلي حصل على توقيع سيرينو 3 مواسم عبر البريد الإلكتروني، وتم الاتفاق بين الطرفين على أن يحصل اللاعب على مبلغ 800 ألف دولار فى الموسم الأول ثم 900 ألف دولار فى الثاني وفى الموسم الثالث يحصل على مليون دولار أى ما يعادل 43 مليون جنيه فى الثلاث سنوات".

واضاف: "من المنتظر وصول اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إعلان الصفقة بشكل رسمي بعد إنهاء الاتفاق مع مسؤولو نادي صن دوانز مقابل 2.5 مليون دولار للنادي الجنوب أفريقي".

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري اليوم الاثنين في إطار الجولة الثالثة من منافسات مسابقة الدوري الممتاز في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب برج العرب.

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