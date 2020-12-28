أستاذ علم فيروسات بباريس يُحذر من السلالة الجديدة لكورونا في جنوب أفريقيا

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كشف يحيى مكي، أستاذ علم الفيروسات في باريس، عن خطورة السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في جنوب أفريقيا.



وقال "مكي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن النسخة الجديدة لفيروس كورونا في جنوب أفريقيا خطيرة خاصة عند كبار السن.



وأشار إلى أنه يتم حاليا العمل على دراسة السلالة الجديدة لفيروس كورونا والتي ظهرت في بريطانيا وهي أكثر انتشارًا ولكن ليس هناك أي اختلاف في الأعراض.



وأوضح أنه بدء التطعيم بلقاح فايرز في دول الاتحاد الأوروبي، موضحًا أنه سيتم استخدام كافة اللقاحات المعتمدة في الاتحاد الأوروبي لمواجهة فيروس الفيروس.

