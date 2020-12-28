مدرب بيراميدز يكافئ لاعبيه بعد الفوز الاول هذا الموسم





منح الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات غدا الاثنين، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في لقاء اليوم.





وحقق بيراميدز فوزه الأول في مسابقة الدوري الممتاز على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف علي جبر، في اللقاء الذي أقيم مساءً بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.





ويحصل اللاعبون على راحة سلبية من مران الغد، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي، مساء الجمعة المقبل، على ملعب الدفاع الجوي، بالجولة الخامسة للدوري.



