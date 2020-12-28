عمرو دياب يطرح "طبل" سادس أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:18 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements

طرح النجم عمرو دياب أغنيته "طبل" وهي سادس أغنيات ألبومه الجديد " يا أنا يالا".

الاغنية من كلمات أيمن بهجت قمر ، لحن عزيز الشافعي ، توزيع توما، ديجيتال ماستر وميكساج أمير محروس

وكان الهضبة قد طرح صباح اليوم أغنية "يادلعو" خامس أغنيات ألبومه، وهي من كلمات: تركي آل الشيخ وألحان: سهم وتوزيع: عادل حقي ، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس 

وكان الهضبة قد طرح في وقت سابق أمس أغنية "وأنا معاك" من كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي، و"بتهزر" وهي ثاني أغنيات ألبومه من كلمات بهاء الدين محمد وألحان شريف الغندور وتوزيع رامي سمير، وأغنية "من العشم" وهي من كلمات تركي آل الشيخ، لحن تامر عاشور، توزيع نادر حمدي ، ميكس وماستر أمير محروس، كما طرح أول أمس أغنية "فاكرني ياحب" وهي أول أغنيات الألبوم من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي لأحمد عادل.

ويضم الألبوم 12 أغنية وهم:

1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).

2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

3- شكراً (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).

4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام ذكي - توزيع: رامي سمير).

5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).

6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).

7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).

8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).

10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).

11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).

وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.

وكان دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي «أهي أهي»، «أماكن السهر»، «الجو جميل».

أخبار تهمك

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ميسي يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تعرف على إجمالي تكلفة صفقة سيرينو في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شرط أوباما لتجديد عقده مع الزمالك

منذ 39 دقيقة

1226 إصابة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ 19 دقيقة

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف توقيت إعلان التعاقد مع سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف عن قراراتها بشأن احتفالات رأس السنة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستقر على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ميسي يعلن الحالة الوحيدة التي سيغادر فيها برشلونة

منذ ساعة الا ربع

أسعار الذهب اليوم الإثنين 28-12-2020

منذ أقل من نصف ساعة

تفاصيل عرض سانت ايتيان لضم بلدوزر الزمالك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سموحة في الدوري المصري

منذ ساعة و 9 دقيقة

زيدان يحسم موقفه من بديل رودريجو في الميركاتو الشتوي

منذ 38 دقيقة

تفاصيل مثيرة.. إصابة 8 لاعبين في الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 م

عاجل.. ميسي يعلن الحالة الوحيدة التي سيغادر فيها برشلونة

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

08:58 م

زيدان يحسم موقفه من بديل رودريجو في الميركاتو الشتوي

12:00 ص

عاجل.. ميسي يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

10:44 م

الأهلي يستقر على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع سيرينو

08:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار التحالف السرى بين المخابرات المغربية والموساد الإسرائيلى