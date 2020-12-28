معسكر مغلق لأسمنت أسيوط استعداداً لموقعة الفيوم بالأسيوطي





ترتيب المجموعة الأولى



1- المنيا 10 نقاط

2- الألومنيوم 10 نقاط

3- الشرقية للدخان 10 نقاط

4- ديروط 9 نقاط

5- بترول اسيوط 9 نقاط

6- شبان قنا 8 نقاط

7- الإعلاميين 8 نقاط

8- سوهاج 8 نقاط

9- قنا 7نقاط

10- الفيوم 7نقاط

11- شباب سمسطا 6 نقاط

12- طهطا 5 نقاط

13- تليفونات بنى سويف 4 نقاط

14- بنى سويف 4 نقاط

15- أسمنت أسيوط 3 نقاط

16-كيما أسوان نقطتين





يخوض فريق أسمنت أسيوط مواجهة هامة وصعبه اليوم الإثنين، أمام فريق الفيوم، بملعب الأسيوطي، بالجولة السادسة لمجموعة الصعيد، بالقسم الثاني.واستعد الفريق البترولي لتلك المواجهة بخوض معسكر مغلق في منتجع الأسيوطي، بمشاركة 21 لاعب وهم، محمود صلاح، عمرو الشناوي، ومحمد أسامة، وأحمد عبد المنعم، ومحمد عيد، وحمد محمد، وحسام هريدي، ومحمد سيد، وأحمد صالح، وعلي بوحه، ومصطفى أحمد، وأحمد سليمان، وعلي فوزي، ويحيى جمال، وابراهيم نبيل، وأحمد خليفة، وشعبان عبد الحميد، ومحمود بكري، ومحمد أسامة، وأحمد فرحان، ومحمد مكرم.