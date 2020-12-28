عمرو أديب يحذر من حضور الجمهور لبطولة كرة اليد (فيديو)

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أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن تخوفه من حضور الجمهور في بطولة كرة اليد بمصر، قائلا: "ده اتنين تلاتة يظبطوا البلد".



وأشار "أديب"، خلال برنامج " الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن وزير التعليم العالي أكد أن شهر يناير سيكون ذروة تفشي الوباء في مصر، معلقا: "اسألوا خالد عبدالغفار"، لافتا إلى أن الحفاظ على فرق البطولة وعددهم 32 فريقا بصحة سليمة يعتبر إنجازا.



وأضاف، "الجمهور هيدخل يصرخ في الاستاد.. وهيتحركوا إزاي، فكروا في موضوع الجمهور"، لافتا إلى أنه لا يريد إلغاء البطولة ولكن متخوف من حضور الجمهور.

