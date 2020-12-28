الموت يغيب فنانة شهيرة بعد صراع مع المرض.









غيب الموت الفنانة التونسية زهيرة سالم، عن عمر ناهز 80 عاما، بعد صراع مع المرض.





ولفظت سالم، وهي من أبرز المطربات في تونس خلال القرن العشرين، أنفاسها في المستشفى العسكري في تونس العاصمة، بحسب وسائل إعلام محلية بينها إذاعة موزاييك أف- أم الخاصة.



