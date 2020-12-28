الموت يغيب فنانة شهيرة بعد صراع مع المرض.

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:07 ص
بوابة الفجر
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غيب الموت الفنانة التونسية زهيرة سالم، عن عمر ناهز 80 عاما، بعد صراع مع المرض. 

ولفظت سالم، وهي من أبرز المطربات في تونس خلال القرن العشرين، أنفاسها في المستشفى العسكري في تونس العاصمة، بحسب وسائل إعلام محلية بينها إذاعة موزاييك أف- أم الخاصة. 

ونعت وزارة الثقافة التونسية على حسابها بموقع فيسبوك المطربة الراحلة، مؤكدة أنها "غنت لأهم الملحنين والمطربين على غرار محمد التريكي وعبد الحميد بلعلجية وصالح المهدي ومحمد علام ومحمد رضا والشاذلي أنور وغيرهم".

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