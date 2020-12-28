رامي رضوان يروي تفاصيل تبرعه بالبلازما بعد تعافيه من كورونا

قال الإعلامي رامي رضوان، إنه رأي أنه من الواجب بعد التعافي من فيروس كورونا أن يقوم بالتبرع بالبلازما خاصة أنها كشفت قدرتها على النجاح في علاج الحالات الحرجة.





وأضاف "رضوان" في اتصال هاتفي مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن العلاج بالبلازما يتم عن طريق جرعتين.





وأشار إلى أن أغلب النتائج التي أجريت على من يتم علاجهم بالبلازما كانت جيدة في أغلب التجارب التي حدثت خلال الفترة الماضية.



