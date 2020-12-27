قائمة دمنهور لمباراة بني عبيد في الممتاز "ب"

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
ماهر مدحت
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور بقيادة أحمد عاشور، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة نادي بني عبيد عصر اليوم الإثنين بالجولة السادسة للقسم الثاني.

حيث ضمت قائمة الفريق "19" لاعبًا وهم: عمر صبحي، ومؤمن محمد، وأيمن رشوان، إسلام غلاب ونادر رمضان ويوسف خوليو وهاني محمد ورضوان يوسف وسيد عبد العال وخميس حسني والعباسي ورجب جمال ويوسف محمد وإبراهيم حميدو ومحمد جمال وكشري وأحمد العوضي وحماده الغنام ومحمد رضوان.

ويحل نادي دمنهور ضيفًا علي نظيره نادي بني عبيد في تمام الساعة الـ"2:30" عصر غد الإثنين ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة في الممتاز ب.

ويدخل نادي دمنهور المباراة في المركز الـ"11" برصيد "5" نقاط، بعدما خاض الفريق"5" مباريات منذ انطلاق منافسة الممتاز ب.
علي الجانب الآخر يخوض نادي بني عبيد المباراة محتلًا المركز الـ"13" برصيد "4" نقاط بعدما خاض "5" مباريات.


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