علاج جديد بدون جراحة يقلل تقدم العمر للسيدات (فيديو)

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قال الدكتور فراج هارون، استشاري التجميل، إن أعلى معدلات عمليات تجميل في العالم حدثت خلال العام الماضي بالرغم من أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن أعلى نسبة رجال في العالم تقوم بعمليات التجميل هم الرجالة الكوريين.



وتابع "هارون"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن البعص أستغل جائحة كورونا والجلوس في المنزل، وقام بإعداد الكثير من عمليات التجميل، مشيرًا إلى أن فترة الحظر شهدت ما يقرب من 13 مليون عملية تجميل على مستوى العالم.



ولفت إلى أن البعض يقوم بحقن الفيلر أو البوتكس لشل العضلة، لكي يمنع تقدم العمر بصورة معينة، مشيرًا إلى أن هناك صيحة الآن بدلًا من الفيلر والبوتكس من خلال شل العضلة، لوقف تقدم العمر من خلال دهانات الخارجية، كما أن هناك امكانية لتوقف ظهور التجاعيد على الوجه من خلال علاج نفسي.

