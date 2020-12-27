عاجل.. ميسي يعلن الحالة الوحيدة التي سيغادر فيها برشلونة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:53 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد ليونيل ميسي قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني عن الحالة الوحيدة التي سيغادر فيها فريقه برشلونة لخوض تجربة إحتراف جديدة.


وفي تصريحات أدلى بها البولجا لإحدى القنوات قال أنه لا يعلم ما إذا كان سوف يغادر أم لا مع العلم أنه إن قرر المغادرة لابد أن يكون ذلك بأفضل طريقة مُمكنة.


وأنهى تصريحاته أنه سيعود في المستقبل لبرشلونة من أجل العمل في هذا النادي مع تأكيده على أن الفريق أكبر من أي لاعب حتى هو شخصياً.

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