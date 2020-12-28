لماذا لم يتم فرض حظر جزئي ليلة رأس السنة؟.. متحدث الحكومة يوضح

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كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة فرض حظر جزئي في ليلة رأس السنة بعد قرارات الحكومة بإلغاء جميع الاحتفالات في الفنادق والأندية أو الساحات المفتوحة.



وقال "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "لم تقرر اللجنة فرض حظر جزئي في ليلة رأس السنة لأن الهدف ليس تقييد حركة المواطنين خاصة بعد إلغاء الاحتفالات".



وأضاف "قد يقوم المواطن بالخروج مع عائلته للعشاء داخل أي مطعم، وفي هذه الحالة فإن المطعم ملتزم بالإجراءات الاحترازية ولذلك فلا مانع من القيام بذلك"، لافتًا إلى أنه تم فرض 50 جنيه غرامة عدم ارتداء الكمامة وسيتم تحويل المخالفين إلى النيابة.



وأوضح أن هناك غرامة 4 آلاف جنيه على المنشآت المخالفة لإجراءات فيروس كورونا وغلق حال تكرار المخالفات، كما لفت إلى أن قرار رئيس الوزراء بتعليق الجمعيات العمومية مازال ساريًا وينطبق على انتخابات اتحاد كرة القدم.



