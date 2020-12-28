فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

فوجئ مصطفى شعلان طالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة دمنهور، الأحد، بإصدار لجنة التأديب قرارا بفصله لمدة عام جامعي، وذلك عقب الانتهاء من التحقيق معه خلال شهر كامل بعد إجراؤه مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج التاسعة المذاع علي القناة الأولي المصرية.





وتناولت المداخلة انتقاد الطالب لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تم عرض مجموعة من الصور للتكدس بين الطلاب، وناشد الطالب حينها رئيس جامعة دمنهور بالتحقيق فالأمر وسرعة تطبيق تلك الإجراءات حفاظا علي أرواح الطلاب.





وأثار قرار جامعة دمنهور بفصل الطالب حالة غضب كبيرة بين الطلاب عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الطالب لم يرتكب ما يستدعي ذلك.





ومن جانبه، أكد الطالب المفصول "مصطفى شعلان" أنه عندما تم التحقيق معه من أعضاء مجلس تأديب الكلية، وُجّه إليه سؤال عن سبب قيامه بإرسال فيديو يظهر التزاحم في قاعات كلية التجارة وذلك ببرنامج التاسعة مع الإعلامي وائل الإبراشي، وأفاد بوجود إصابات بكورونا داخل كلية الزراعة، وأنه تواصل مع الدكتورة عميد الكلية لنقلهم من قاعات السكاشن إلى المدرجات المخصصة للمحاضرات حفاظًا علي حياة الطلاب نظرًا لزيادة الأعداد واحتمالية انتشار فيروس كورونا، ولكن دون جدوى، الأمر الذي جعله يعرض مشكلتهم ببرنامج التاسعة مع الإعلامي وائل الإبراشي.



