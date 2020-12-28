"تطوير العشوائيات": الدول عوضت الملاك في 26 يوليو بـ68 ألف جنيه للمتر (فيديو)

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قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن الصندوق قام بتعويض المستأجرين عن الحجرة الواحدة بـ60 ألف جنيه،، ومن لديه غرفتين وصالة حصل على 220 ألف.



وتابع "صديق"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن المالك حصل على تعويض آخر خلاف تعويض المستأجر، مشيرًا إلى أن الدول عوضت الملاك في 26 يوليو عن المتر بـ68 ألف جنيه، وبعض المناطق الأخرى في المناطق بـ10 آلاف جنيه، وتحدد قيمة التعويض على حسب موقع الأرض.



ولفت رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إلى أن أراضي مثلث ماسبيرو مرتفعة جدًا، وهذا يرجع الى قربها من النيل، خلاف أنها تقع في وسط القاهرة.

