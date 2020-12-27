شرط أوباما لتجديد عقده مع الزمالك

حدد يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شرطًا وحيدًا من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وعقد لجنة الكرة بنادي الزمالك جلسة مع يوسف أوباما، وحصل مسؤولي الزمالك على ترحيب من جانب اللاعب بشأن تجديد عقده مع الفريق.

وأبدى يوسف أوباما ترحيبه بتوقيع عقد جديد مع القلعة البيضاء، حال التوصل لاتفاق مادى مناسب مع مسئولى الزمالك.

وطلب يوسف أوباما الحصول على مبلغ 12 مليون جنيه في الموسم الواحد، من أجل تجديد عقده مع الزمالك.

ويسعى مسؤولي الزمالك خلال الفترة المقبلة، لتوفير مقدم تعاقد يوسف أوباما الجديد، لتوقيع العقود رسميًا، مثل باقي اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم نهاية الموسم الجاري، وعلى رأسهم الدولي التونسي فرجاني ساسي.