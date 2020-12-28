متحدث الوزراء عن توافر أدوية البروتوكول العلاجي لكورونا: "الوضع مطمئن"
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:02 ص
شيماء حسن
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كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة وجود نقص في أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا.
وأضاف "سعد"، في اتصال هاتفي مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "الوضع مطمئن عندنا مخزون من الأدوية بعضها يكفي لمدة 6 أشهر كاملة".
وأشار، إلى أن المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بفيروس كورونا متوفرة، ولا يوجد لدينا أي أزمة في الأكسجين، مؤكدًا أن الهدف من الإجراءات الاحترازية ليس تقييد المواطنين بل الحفاظ عليهم.
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