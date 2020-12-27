كوكاكولا يستضيف جمهورية شبين في الجولة السادسة بالقسم الثاني



وأما فريق شبين يأمل في تحقيق الفوز بعد الهزائم المتتالية التي تعرض لها في المباريات الأخيرة، ويبحث عن تحقيق الإنتصار الأول له بالمسابقة.



ويدخل فريق كوكاكولا المباراة محتلاً المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط بعد هزيمته من الداخلية بهدف نظيف، بينما فريق جمهورية شبين متذيل المجموعة برصيد نقطة وحيدة.





الترتيب





1- نادي زد 11 نقاط

2- منتخب السويس 8 نقاط

3- الزرقا 8 نقاط

4- سرس الليان 8 نقاط

5- الداخلية 8 نقاط

6- بتروجت 7 نقاط

7- بورتو 7 نقاط

8- القناة 6 نقاط

9- الترسانة 6 نقاط

10- المريخ 6 نقاط

11- طنطا 5 نقاط

12- النصر 5 نقاط

13- كوكاكولا 4 نقاط

14- النجوم 4 نقاط

15- السكة الحديد 3 نقاط

16- جمهورية شبين نقطة وحيدة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي كوكاكولا بقيادة محمد عبدالله نظيره فريق جمهورية شبين بقيادة ياسر رضوان، في الثانية ونصف ظهر اليوم الإثنين، على ملعب الدفاع الجوي الفرعي، ضمن منافسات الجولة السادسة عن مجموعة القاهرة بالقسم الثاني.ويسعى لاعبو كوكاكولا للعودة للإنتصارات، خاصة بعد تلقي 3 هزائم حيث تعادل الفريق في مباراة وفاز في أخرى، وشدد الجهاز الفني على أهمية عدم التعرض لخسارة جديدة فى تلك المباراة بعد الخسارة فى آخر جولتين أمام زد والداخلية .