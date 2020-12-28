زيدان يحسم موقفه من بديل رودريجو في الميركاتو الشتوي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني حسم موقفه من تعويض نجم الفريق البرازيلي رودريجو جوس الذي سيغيب 3 أشهر للإصابة.

وأفاد موقع ديفنسا سينترال الإسباني المختص في شئون ريال مدريد بأن زين الدين زيدان لن يعوض رودريجو في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

وأكد الموقع الإسباني أن زين الدين زيدان يرغب في الإستمرار بالعمل مع المجموعة الحالية ولن يخوض الميركاتو الشتوي من أجل تعويض الغياب الطويل للنجم البرازيلي.

وأوضح الموقع الإسباني أن زيدان يعتقد بأنه يمتلك العديد من الخيارات لتعويض غياب رودريجو وبالتالي فإنه ليس في حاجة لصفقات جديدة في الميركاتو الشتوي القادم.


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